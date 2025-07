Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verliert letztendlich

Am Donnerstag schloss der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.16 Prozent) bei 22’829.26 Punkten ab. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.112 Prozent auf 22’890.43 Punkte an der Kurstafel, nach 22’864.91 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 22’716.41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22’907.04 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0.329 Prozent. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 10.06.2025, bei 21’941.92 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 18’343.57 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 10.07.2024, bei 20’675.38 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 8.84 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 22’915.33 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Tesla (+ 4.73 Prozent auf 309.87 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4.15 Prozent auf 144.16 USD), Dollar Tree (+ 3.46) Prozent auf 108.37 USD), ON Semiconductor (+ 3.03 Prozent auf 59.52 USD) und Synopsys (+ 2.77 Prozent auf 566.19 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Atlassian (-9.43 Prozent auf 200.05 USD), Axon Enterprise (-9.04 Prozent auf 732.99 USD), Fortinet (-6.92 Prozent auf 100.20 USD), Autodesk (-6.89 Prozent auf 286.11 USD) und Palo Alto Networks (-6.79 Prozent auf 192.07 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 37’853’317 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.387 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die JDcom-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 6.06 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch