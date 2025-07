ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat BASF nach überraschend vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Im Zuge der Vorlage habe der Chemiekonzern sein Jahresziel für das operative Ergebnis zwar gesenkt, dennoch rechne er am Montag mit einer positiven Kursreaktion, schrieb Geoff Haire in einer ersten Reaktion am Freitag. Dabei verwies er darauf, dass der Mittelwert der Prognose der Konsensschätzung entspreche./rob/ck/he;