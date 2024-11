NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 195 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kursrally nach dem Wahlsieg von Donald Trump bringe eine gute Gelegenheit für eine Kapitalerhöhung mit sich, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seiner Einschätzung nach sollte der Elektroautobauer diese nutzen. Seine Schätzungen erhöhte er vor allem wegen der Geschäfte, die Tesla neben dem Autobau macht./tih/men;