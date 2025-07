15 Jahre Tesla-Aktie: Aufstieg, Rückschläge und Elon Musks politisches Engagement

• Tesla startete vor 15 Jahren an der Börse• Aktie erlebte heftige Kursschwankungen• Tesla zwischen Innovation und Kontroversen

Vor 15 Jahren, am 29. Juni 2010, ging Tesla an die Börse. Damals war das Unternehmen ein kleines, risikobehaftetes Startup mit einer grossen Vision und einem einzigen Fahrzeugmodell: Dem Tesla Roadster, einem elektrisch betriebenen Zweisitzer mit 380 Kilometer Reichweite. Die Einnahmen des Unternehmens lagen gemäss CNBC bis dahin bei etwa 150 Millionen US-Dollar. Heute ist Tesla einer der wertvollsten börsennotierten Konzerne der Welt mit einem Börsenwert von über einer Billion US-Dollar. Doch der Weg dorthin war steinig - und ist es auch heute noch. Die Aktie ist im bisherigen Jahresverlauf rund 21 Prozent gefallen und hinkt den meisten grossen Technologiewerten deutlich hinterher (Stand: 02. Juli 2025). Die Marke Tesla leidet dabei nicht nur unter geopolitischen Spannungen.

Vom Startup zum Marktgiganten: Teslas holpriger Weg

Tesla startete an der Börse mit einem starken Fokus auf Elon Musk , der das Unternehmen zwar nicht gegründet, aber früh finanziert und 2008 nach einer internen Revolte gegen Mitgründer Martin Eberhard als CEO übernommen hatte. Zu dieser Zeit galt Elektromobilität als Randerscheinung. Etablierte Autohersteller betrachteten Tesla skeptisch.

Doch Musk versprach mehr: In der IPO-Broschüre hiess es, der kommende Model S solle den Markt für Premiumfahrzeuge aufmischen und eine deutlich breitere Zielgruppe als der Roadster ansprechen. Es war der Auftakt einer Entwicklung, die Tesla von einem Pionier zu einem dominanten Marktteilnehmer machte. Die Modelle 3 und Y entwickelten sich zum Massenphänomen. Allein der Model Y wurde 2023 laut Marktanalysen zum meistverkauften Auto weltweit.

Anleger, die zum IPO 10'000 US-Dollar in Tesla investiert haben und ihre Aktienanteile nicht reduziert oder verkauft haben, besitzen heute einen Anteil im Wert von rund 3 Millionen US-Dollar. Zum Vergleich: Dieselbe Summe im S&P 500 wäre heute nur etwa 57'000 US-Dollar wert. Doch diese Zahl blendet aus, dass es auf dem Weg dahin zu massiven Kurseinbrüchen, Produktionsproblemen, Streit mit Aufsichtsbehörden und einer Reihe nicht eingelöster Versprechen kam.

Tesla-Aktie zwischen Höhenflügen und Kursverlusten

Tesla-Aktionäre sind Volatilität gewohnt: In den letzten 15 Jahren schwankte der Kurs der Aktie laut CNBC in über 40 Monaten um mehr als 20 Prozent, sowohl nach oben als auch nach unten.

Zu den stärksten Anstiegen zählten gemäss einer Analyse von CNBC der Mai 2013 mit einem Plus von 81 Prozent, als Tesla erstmals überhaupt einen Quartalsgewinn meldete, der August 2020 mit einem Anstieg von 74 Prozent, getrieben von Spekulationen über eine Aufnahme in den S&P 500 und einem angekündigten Aktiensplit, sowie der November 2010 mit einem Kursgewinn von 62 Prozent in der frühen Euphoriephase nach dem Börsengang.

Doch es gab auch herbe Rückschläge, wie die Recherche von CNBC zeigt: Im Dezember 2022 fiel die Aktie um 37 Prozent, nachdem die Produktion in Shanghai stockte und Elon Musk Aktien zur Finanzierung der Twitter-Übernahme veräusserte. Im Februar 2025 brach der Kurs um 28 Prozent ein, belastet durch rückläufige Umsätze, aggressive Preisnachlässe und zunehmende politische Spannungen. Bereits im Januar 2024 hatte Tesla 25 Prozent seines Börsenwerts verloren - nach enttäuschenden Quartalszahlen und der Ankündigung, dass das Unternehmen vor einer Wachstumsflaute stehe.

Tesla zwischen Innovation, Risiko und Realität

Seit 2023 stagniert das Wachstum, in Europa gehen die Verkaufszahlen zurück und die Modellpalette altert, wie unter anderem Electrek berichtet. Der Cybertruck, einst als Meilenstein angekündigt, musste bereits mehrfach zurückgerufen werden. Gleichzeitig wächst der Druck durch neue Anbieter, insbesondere aus China: Marken wie BYD oder NIO fordern den Elektroautopionier mit günstigeren Modellen heraus.

Musks Fokus liegt inzwischen zunehmend auf Zukunftsprojekten, deren Realisierbarkeit laut vieler aber Experten fraglich ist. Das autonome Fahren soll den nächsten Technologiesprung bringen. Doch während Wettbewerber wie Waymo von Alphabet oder Baidus Apollo Go bereits mit fahrerlosen Robotaxis auf öffentlichen Strassen unterwegs sind, befindet sich Teslas Angebot noch in einem sehr frühen Pilotstadium.

Auch die Pläne rund um den humanoiden Roboter Optimus sind ambitioniert. Musk erklärte bei der Hauptversammlung der Aktionäre im Jahr 2024, dass diese Roboter langfristig den Börsenwert Teslas auf bis zu 25 Billionen Dollar heben könnten. Bereits Ende 2025 sollen laut ihm Tausende davon in Teslas Fabriken arbeiten. Ob sich derlei Ankündigungen bewahrheiten, ist ungewiss. Es wäre nicht das erste Mal, dass Musk seine Versprechen nicht einhält.

Tesla am Scheideweg? Politische Kontroversen und ungewisse Perspektiven

Seit 2024 mischt Musk in der Politik mit. Ein Schritt, der Teslas Image und Marke in Mitleidenschaft gezogen hat. Der Milliardär unterstützte öffentlich US-Präsident Donald Trump und republikanische Projekte und war als Leiter von Trumps DOGE tätig.

Laut CNBC unter Berufung auf Umfragen und Analysen von Brand Finance hat Musks politisches Engagement Teslas Ansehen geschadet: Der Markenwert fiel 2024 um 26 Prozent, schon der zweite Rückgang in Folge. Im Januar warnte Brand-Finance-CEO David Haigh gemäss CNBC: "Wenn Tesla nicht eine ganze Reihe neuer Produkte herausbringt […] und die Antagonismen seines CEOs nicht eindämmt, wird das Unternehmen als über den Zenit hinaus angesehen werden und absteigen".

Die Zukunft der Tesla-Aktie ist offen: Kann Musk seine Versprechen bei Autonomie und Robotik halten, könnte Tesla ein Innovationsführer bleiben. Gelingt das nicht, könnten Anleger den Glauben verlieren - in einen Konzern, der mehr als jeder andere an das Charisma und die Vision eines einzigen Mannes gebunden ist.

