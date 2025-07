NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Lisa Bedell Clive in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem führte sie den verbesserten Ausblick, das solide Auftragsbuch und eine geringer als befürchtete Zoll-Belastung ins Feld./rob/edh/mis;