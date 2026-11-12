IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Telefonica von vor 5 Jahren angefallen

Vor 5 Jahren wurden Telefonica-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Telefonica-Anteile an diesem Tag 3.81 EUR wert. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Telefonica-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 262.237 Telefonica-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (3.51 EUR), wäre die Investition nun 919.14 EUR wert. Damit wäre die Investition 8.09 Prozent weniger wert.

Alle Telefonica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19.32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch