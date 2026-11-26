Vor 1 Jahr wurde das Telefonica-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3.74 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 26.738 Telefonica-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 3.36 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89.79 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10.21 Prozent verringert.

Telefonica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19.16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch