IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Telefonica von vor 10 Jahren angefallen

Vor 10 Jahren wurden Telefonica-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 7.79 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Telefonica-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 128.321 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (3.42 EUR), wäre die Investition nun 438.22 EUR wert. Damit wäre die Investition 56.18 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Telefonica belief sich zuletzt auf 19.16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch