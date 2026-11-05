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|Rentables Telefonica-Investment?
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05.11.2026 10:02:01
IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Verlust hätte ein Telefonica-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Telefonica-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde das Telefonica-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Telefonica-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3.75 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26.645 Telefonica-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 91.90 EUR, da sich der Wert eines Telefonica-Anteils am 04.11.2026 auf 3.45 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8.10 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Telefonica bezifferte sich zuletzt auf 18.78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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