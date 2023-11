HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Telefonica Deutschland nach schwachem Kursverlauf in den vergangenen Monaten von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 2,60 auf 2,05 Euro gesenkt. Analyst Simon Stippig rechnet in seinem am Montag vorliegenden Ausblick mit einem soliden Quartalsbericht. Es bestünden zwar weiter Risiken, doch für den O2-Netzbetreiber sprächen die geringere Abhängigkeit vom Konjunkturzyklus und die attraktive Dividendenrendite./ag/tih;