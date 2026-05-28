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Senior Leadership Team 28.05.2026 16:22:40

TeamViewer-Aktie gewinnt: Peter Ruchatz nun Chief Marketing Officer

TeamViewer-Aktie gewinnt: Peter Ruchatz nun Chief Marketing Officer

Der Softwarekonzern TeamViewer hat Peter Ruchatz zum Chief Marketing Officer (CMO) ernannt.

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Die neue geschaffene Position ist unterhalb des Vorstandes im "Senior Leadership Team" angesiedelt, das damit erweitert wird. Ruchartz verfüge über langjährige internationale Führungserfahrung im B2B-Softwaremarketing und werde im September als CMO antreten, teilte TeamViewer mit. Er werde künftig die globale Marketingorganisation des Göppinger SDAX-Unternehmens leiten und die Bereiche Brand, Product Marketing, Demand Generation, Channel Marketing und Pricing verantworten.

Im XETRA-Handel notiert die TeamViewer-Aktie zeitweise 2,04 Prozent höher bei 5,77 Euro.

DOW JONES

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TeamViewer-Aktie: Was Analysten von TeamViewer erwarten

Bildquelle: II.studio / Shutterstock.com
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