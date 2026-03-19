TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
11.95CHF
-0.64CHF
-5.08 %
10:51:43
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.03.2026 09:34:22
TAG Immobilien Buy
TAG Immobilien
12.07 CHF -6.29%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Die Jahreszahlen des Immobilienkonzerns hätten dank einer zunehmenden Dynamik im polnischen Geschäft die Markterwartungen übertroffen, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
18.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13.12 €
|
Abst. Kursziel*:
37.20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13.27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.64%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
09:04
|EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
18.03.26
|MDAX aktuell: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
18.03.26
|TAG Immobilien-Aktie im Plus: Ergebnis legt zu - höhere Dividende absehbar (Dow Jones)
|
18.03.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Mittag fester (finanzen.ch)
|
18.03.26