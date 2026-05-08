|
08.05.2026 16:10:00
ETF des Monats Mai 2026 - Stabilität durch Dividenden?!
Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF mit der ISIN NL0011683594 ist einer der meistgeklickten ETFs im ersten Quartal 2026.
Regional ist der ETF breit aufgestellt, mit einem Schwerpunkt auf den USA, ergänzt durch Europa sowie weitere entwickelte Märkte wie Japan oder Australien. Zu den enthaltenen Unternehmen zählen bekannte, etablierte Konzerne aus verschiedenen Branchen, die oft über robuste Geschäftsmodelle und stabile Cashflows verfügen. Auffällig ist dabei, dass Dividendenstrategien häufig eine gewisse Sektorengewichtung mit sich bringen, etwa in Richtung Energie, Telekommunikation oder Finanzwerte, während wachstumsstarke Technologietitel tendenziell geringer gewichtet sind. Zu den grössten Positionen gehören Exxon Mobil, Verizon oder Pfizer, aber auch Schweizer Blue Chips wie Nestlé und Roche.
Ein zentrales Merkmal des ETFs ist seine ausschüttende Struktur: Die Erträge werden in der Regel quartalsweise an die Anleger ausgezahlt. Das macht ihn insbesondere für Investoren interessant, die auf regelmässige Einnahmen setzen oder ihr Portfolio um eine Einkommenskomponente ergänzen möchten. In volatilen Börsenphasen kann dieser Fokus auf laufende Erträge zudem stabilisierend wirken, da ein Teil der Rendite unabhängig von kurzfristigen Kursbewegungen erzielt wird.
Ein Blick auf die Wertentwicklung zeigt ein insgesamt sehr solides Profil. Auf Sicht der vergangenen drei Jahre konnte der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF - je nach Einstiegszeitpunkt - eine durchschnittliche jährliche Rendite von über 20% erzielen. Über fünf Jahre hinweg liegt die Performance annualisiert sogar über den 20%. Kurzfristig kann die Entwicklung jedoch stärker schwanken: Während dividendenstarke Strategien in schwächeren Marktphasen oft robuster abschneiden, bleiben sie in ausgeprägten Wachstumsrallys - etwa getrieben durch Technologieaktien - häufig hinter breiten Indizes wie dem MSCI World zurück. Dafür zeigt sich in Korrekturphasen häufig eine geringere Volatilität, was den defensiven Charakter des ETFs unterstreicht.
Mit einer Gesamtkostenquote von 0.38 Prozent pro Jahr bewegt sich der ETF im moderaten Bereich für eine spezialisierte Dividendenstrategie. Er repliziert seinen Index physisch, was für Transparenz sorgt, und verfügt über ein etabliertes Fondsvolumen sowie eine mehrjährige Historie. In der Vergangenheit profitierte die Entwicklung insbesondere von stabilen Dividendenzahlern und Phasen erhöhter Inflation, in denen klassische Value- und Dividendenwerte stärker gefragt waren.
Insgesamt bietet der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF eine interessante Möglichkeit, gezielt in dividendenstarke Unternehmen aus Industrieländern zu investieren. Er eignet sich vor allem als Beimischung für Anleger, die Wert auf regelmässige Ausschüttungen und eine gewisse Stabilität legen. Wer hingegen primär auf langfristiges Wachstum setzt und die volle Dynamik globaler Aktienmärkte abbilden möchte, dürfte mit klassischen, breit diversifizierten Indizes besser fahren.
Das ETF kann bei allen Schweizer Banken und Online-Brokern gehandelt werden und z.B. bei Swissquote auch regelmässig angespart werden.
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
Inside Fonds
ETF-Finder
Meistgelesene Nachrichten
ETF Kategorien
|Alternative Investmentfonds
|Aktienfonds
|Immobilienfonds
|Sonstige Fonds
Grösste ETF Gesellschaften
|Amundi ETF
|Invesco
|ComStage
|db x-trackers
|iShares plc
|Lyxor AM
|UBS ETF
|State Street SPDR
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen machen schlussendlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Die Wall Street legt am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.