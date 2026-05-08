Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’116 -0.1%  SPI 18’616 -0.1%  Dow 49’670 0.2%  DAX 24’464 -0.8%  Euro 0.9157 0.1%  EStoxx50 5’939 -0.6%  Gold 4’733 1.0%  Bitcoin 62’160 -0.4%  Dollar 0.7778 -0.3%  Öl 100.8 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Swiss Re12688156Alcon43249246Zurich Insurance1107539Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SpaceX-Börsengang im Visier: Warum Anleger jetzt auch auf die Amazon-Aktie schielen
Holcim-Aktie kaum verändert: Neue Milliarden-Übernahmen rücken ins Visier
Logitech-Aktie stärker: Nach dem Rückkauf ist vor dem Rückkauf
Enel-Aktie stabil: Operatives Ergebnis überrascht positiv
Lonza-Aktie dennoch tiefer: Produktionskapazitäten werden nach starkem Jahresstart ausgebaut
Suche...
08.05.2026 16:10:00

ETF des Monats Mai 2026 - Stabilität durch Dividenden?!

ETF des Monats Mai 2026 - Stabilität durch Dividenden?!

Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF mit der ISIN NL0011683594 ist einer der meistgeklickten ETFs im ersten Quartal 2026.

Keine Überraschung, denn der ETF rückt besonders in Zeiten unsicherer Märkte in den Fokus, denn viele Anleger suchen dann gezielt nach stabilen Erträgen und defensiveren Strategien. Genau hier setzt dieser ETF an: Er investiert in dividendenstarke Unternehmen aus entwickelten Märkten und verfolgt das Ziel, attraktive und möglichst verlässliche Ausschüttungen zu generieren. Grundlage bildet der Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index, der rund 100 grosse Unternehmen aus Industrieländern umfasst, die sich durch überdurchschnittliche Dividendenrenditen und eine solide finanzielle Basis auszeichnen. Neben der reinen Höhe der Dividende spielen auch Kriterien wie Stabilität, Liquidität und Unternehmensgrösse eine Rolle, sodass nicht einfach die höchsten Renditen, sondern nachhaltig erscheinende Dividendenzahler ausgewählt werden.

Regional ist der ETF breit aufgestellt, mit einem Schwerpunkt auf den USA, ergänzt durch Europa sowie weitere entwickelte Märkte wie Japan oder Australien. Zu den enthaltenen Unternehmen zählen bekannte, etablierte Konzerne aus verschiedenen Branchen, die oft über robuste Geschäftsmodelle und stabile Cashflows verfügen. Auffällig ist dabei, dass Dividendenstrategien häufig eine gewisse Sektorengewichtung mit sich bringen, etwa in Richtung Energie, Telekommunikation oder Finanzwerte, während wachstumsstarke Technologietitel tendenziell geringer gewichtet sind. Zu den grössten Positionen gehören Exxon Mobil, Verizon oder Pfizer, aber auch Schweizer Blue Chips wie Nestlé und Roche.

Ein zentrales Merkmal des ETFs ist seine ausschüttende Struktur: Die Erträge werden in der Regel quartalsweise an die Anleger ausgezahlt. Das macht ihn insbesondere für Investoren interessant, die auf regelmässige Einnahmen setzen oder ihr Portfolio um eine Einkommenskomponente ergänzen möchten. In volatilen Börsenphasen kann dieser Fokus auf laufende Erträge zudem stabilisierend wirken, da ein Teil der Rendite unabhängig von kurzfristigen Kursbewegungen erzielt wird.

Ein Blick auf die Wertentwicklung zeigt ein insgesamt sehr solides Profil. Auf Sicht der vergangenen drei Jahre konnte der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF - je nach Einstiegszeitpunkt - eine durchschnittliche jährliche Rendite von über 20% erzielen. Über fünf Jahre hinweg liegt die Performance annualisiert sogar über den 20%. Kurzfristig kann die Entwicklung jedoch stärker schwanken: Während dividendenstarke Strategien in schwächeren Marktphasen oft robuster abschneiden, bleiben sie in ausgeprägten Wachstumsrallys - etwa getrieben durch Technologieaktien - häufig hinter breiten Indizes wie dem MSCI World zurück. Dafür zeigt sich in Korrekturphasen häufig eine geringere Volatilität, was den defensiven Charakter des ETFs unterstreicht.

Mit einer Gesamtkostenquote von 0.38 Prozent pro Jahr bewegt sich der ETF im moderaten Bereich für eine spezialisierte Dividendenstrategie. Er repliziert seinen Index physisch, was für Transparenz sorgt, und verfügt über ein etabliertes Fondsvolumen sowie eine mehrjährige Historie. In der Vergangenheit profitierte die Entwicklung insbesondere von stabilen Dividendenzahlern und Phasen erhöhter Inflation, in denen klassische Value- und Dividendenwerte stärker gefragt waren.

Insgesamt bietet der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF eine interessante Möglichkeit, gezielt in dividendenstarke Unternehmen aus Industrieländern zu investieren. Er eignet sich vor allem als Beimischung für Anleger, die Wert auf regelmässige Ausschüttungen und eine gewisse Stabilität legen. Wer hingegen primär auf langfristiges Wachstum setzt und die volle Dynamik globaler Aktienmärkte abbilden möchte, dürfte mit klassischen, breit diversifizierten Indizes besser fahren.

Das ETF kann bei allen Schweizer Banken und Online-Brokern gehandelt werden und z.B. bei Swissquote auch regelmässig angespart werden.


Bildquelle: BOY ANTHONY / Shutterstock

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

ETF-Finder

Meistgelesene Nachrichten

Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis
Rheinmetall-Aktie dennoch tiefer: Konzern verdient im ersten Quartal deutlich mehr
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
IonQ-Aktie dennoch tiefer: D-Wave-Konkurrent meldet Rekordquartal und will das "NVIDIA der Quantenwelt" werden
RENK Aktie News: Anleger setzen RENK am Donnerstagnachmittag unter Druck
ams-OSRAM-Aktie zweistellig im Plus: Profitiert von guten Zahlen und KI-Hoffnungen
Swiss Re-Aktie letztlich dennoch tiefrot: Profitiert von tiefen Schäden aus Naturkatastrophen
UBS-Aktie letztlich schwächer: Millionenhohe Busse aus Monaco
Bayer-Aktie dennoch im Minus: Positive Phase-3-Daten für Bildgebungs-Marker - China prüft Zulassung von Asundexian beschleunigt
DEUTZ-Aktie zieht an: Motorenbauer startet mit vollen Büchern ins neue Jahr

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 18: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 18: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
April 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der April 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.