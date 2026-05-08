ETF des Monats Mai 2026 - Stabilität durch Dividenden?!

Keine Überraschung, denn der ETF rückt besonders in Zeiten unsicherer Märkte in den Fokus, denn viele Anleger suchen dann gezielt nach stabilen Erträgen und defensiveren Strategien. Genau hier setzt dieser ETF an: Er investiert in dividendenstarke Unternehmen aus entwickelten Märkten und verfolgt das Ziel, attraktive und möglichst verlässliche Ausschüttungen zu generieren. Grundlage bildet der Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index, der rund 100 grosse Unternehmen aus Industrieländern umfasst, die sich durch überdurchschnittliche Dividendenrenditen und eine solide finanzielle Basis auszeichnen. Neben der reinen Höhe der Dividende spielen auch Kriterien wie Stabilität, Liquidität und Unternehmensgrösse eine Rolle, sodass nicht einfach die höchsten Renditen, sondern nachhaltig erscheinende Dividendenzahler ausgewählt werden.

Regional ist der ETF breit aufgestellt, mit einem Schwerpunkt auf den USA, ergänzt durch Europa sowie weitere entwickelte Märkte wie Japan oder Australien. Zu den enthaltenen Unternehmen zählen bekannte, etablierte Konzerne aus verschiedenen Branchen, die oft über robuste Geschäftsmodelle und stabile Cashflows verfügen. Auffällig ist dabei, dass Dividendenstrategien häufig eine gewisse Sektorengewichtung mit sich bringen, etwa in Richtung Energie, Telekommunikation oder Finanzwerte, während wachstumsstarke Technologietitel tendenziell geringer gewichtet sind. Zu den grössten Positionen gehören Exxon Mobil, Verizon oder Pfizer, aber auch Schweizer Blue Chips wie Nestlé und Roche.

Ein zentrales Merkmal des ETFs ist seine ausschüttende Struktur: Die Erträge werden in der Regel quartalsweise an die Anleger ausgezahlt. Das macht ihn insbesondere für Investoren interessant, die auf regelmässige Einnahmen setzen oder ihr Portfolio um eine Einkommenskomponente ergänzen möchten. In volatilen Börsenphasen kann dieser Fokus auf laufende Erträge zudem stabilisierend wirken, da ein Teil der Rendite unabhängig von kurzfristigen Kursbewegungen erzielt wird.

Ein Blick auf die Wertentwicklung zeigt ein insgesamt sehr solides Profil. Auf Sicht der vergangenen drei Jahre konnte der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF - je nach Einstiegszeitpunkt - eine durchschnittliche jährliche Rendite von über 20% erzielen. Über fünf Jahre hinweg liegt die Performance annualisiert sogar über den 20%. Kurzfristig kann die Entwicklung jedoch stärker schwanken: Während dividendenstarke Strategien in schwächeren Marktphasen oft robuster abschneiden, bleiben sie in ausgeprägten Wachstumsrallys - etwa getrieben durch Technologieaktien - häufig hinter breiten Indizes wie dem MSCI World zurück. Dafür zeigt sich in Korrekturphasen häufig eine geringere Volatilität, was den defensiven Charakter des ETFs unterstreicht.

Mit einer Gesamtkostenquote von 0.38 Prozent pro Jahr bewegt sich der ETF im moderaten Bereich für eine spezialisierte Dividendenstrategie. Er repliziert seinen Index physisch, was für Transparenz sorgt, und verfügt über ein etabliertes Fondsvolumen sowie eine mehrjährige Historie. In der Vergangenheit profitierte die Entwicklung insbesondere von stabilen Dividendenzahlern und Phasen erhöhter Inflation, in denen klassische Value- und Dividendenwerte stärker gefragt waren.

Insgesamt bietet der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF eine interessante Möglichkeit, gezielt in dividendenstarke Unternehmen aus Industrieländern zu investieren. Er eignet sich vor allem als Beimischung für Anleger, die Wert auf regelmässige Ausschüttungen und eine gewisse Stabilität legen. Wer hingegen primär auf langfristiges Wachstum setzt und die volle Dynamik globaler Aktienmärkte abbilden möchte, dürfte mit klassischen, breit diversifizierten Indizes besser fahren.

Das ETF kann bei allen Schweizer Banken und Online-Brokern gehandelt werden und z.B. bei Swissquote auch regelmässig angespart werden.