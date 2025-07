NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Akzo Nobel nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe schwächer als von ihm erwartet abgeschnitten und wegen negativer Wechselkursentwicklungen den Ausblick gesenkt, wogegen die Barmittelentwicklung (FCF) positiv überrasche, schrieb Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Er geht von einer eher negativen Reaktion der Aktie aus./rob/gl;