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02.08.2026 07:01:06

Ausblick: Stabilus SE informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Stabilus
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Stabilus SE wird am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 2,07 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 417,50 Prozent erhöht. Damals waren 0,400 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Stabilus SE 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 299,7 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Stabilus SE 316,0 Millionen EUR umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,930 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,19 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,30 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

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