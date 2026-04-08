Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’113 2.5%  SPI 18’319 2.6%  Dow 47’681 2.4%  DAX 24’081 5.1%  Euro 0.9231 -0.2%  EStoxx50 5’913 5.0%  Gold 4’705 0.0%  Bitcoin 56’342 -1.0%  Dollar 0.7922 -0.7%  Öl 95.5 -7.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Partners Group2460882Rheinmetall345850Novartis1200526NVIDIA994529Sika41879292Holcim1221405Roche1203204
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Lufthansa-Aktie im Blick: Flugbegleiter kündigen Streik für Freitag an
Landis+Gyr-Aktie: Verkauf des EMEA-Geschäfts an Aurelius abgeschlossen
USA und Iran vereinbaren Waffenruhe - Strasse von Hormus wird geöffnet
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
US-Notenbank warnt: Längerer Iran-Krieg könnte Zinsschritte nach oben erzwingen
Suche...

Springer Nature Aktie 41578404 / DE000SPG1003

17.56
EUR
0.38
EUR
2.21 %
20:44:20
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.04.2026 19:34:43

Springer Nature Overweight

Springer Nature
17.56 EUR 2.21%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature vor Quartalszahlen von 31,50 auf 31,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor allem aufgrund negativer Währungseffekte dürfte der Umsatz des Wissenschaftsverlags um 0,5 Prozent gesunken sein, schrieb Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität sollte einen Prozentpunkt niedriger bei 23 Prozent liegen./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 18:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 18:17 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
Unternehmen:
Springer Nature 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
31.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
17.70 € 		Abst. Kursziel*:
75.14%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
17.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
76.54%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Springer Nature

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Springer Nature

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
19:34 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
18.03.26 Springer Nature Overweight Barclays Capital
17.03.26 Springer Nature Overweight Barclays Capital
17.03.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen