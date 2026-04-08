Springer Nature Aktie 41578404 / DE000SPG1003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Springer Nature Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature vor Quartalszahlen von 31,50 auf 31,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor allem aufgrund negativer Währungseffekte dürfte der Umsatz des Wissenschaftsverlags um 0,5 Prozent gesunken sein, schrieb Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität sollte einen Prozentpunkt niedriger bei 23 Prozent liegen./rob/edh/he;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 18:17 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
17.70 €
|
Abst. Kursziel*:
75.14%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
17.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
76.54%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Springer Nature
|
02.04.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
01.04.26
|EQS-News: Springer Nature’s CFO to leave the company by the end of 2026 (EQS Group)
|
01.04.26
|EQS-News: Springer Natures Vorständin Finanzen wird das Unternehmen bis Ende 2026 verlassen (EQS Group)
|
01.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
31.03.26
|So schätzen die Analysten die Springer Nature-Aktie im März 2026 ein (finanzen.net)
|
27.03.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.ch)
|
19.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
|
19.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Springer Nature
|19:34
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:34
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:34
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Springer Nature
|17.58
|2.33%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:34
|
JP Morgan Chase & Co.
Springer Nature Overweight
|14:07
|
Jefferies & Company Inc.
Enel Buy
|14:04
|
DZ BANK
Unilever Kaufen
|12:51
|
Goldman Sachs Group Inc.
Santander Buy
|12:46
|
RBC Capital Markets
Shell Sector Perform
|11:43
|
Jefferies & Company Inc.
Netflix Buy
|11:42
|
Jefferies & Company Inc.
Sanofi Buy