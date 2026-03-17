Springer Nature Aktie 41578404 / DE000SPG1003
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Springer Nature Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Springer Nature von 25,30 auf 24,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Was der Wissenschaftsverlag selbst in der Hand habe, entwickle sich wirklich gut, schrieb Nick Dempsey am Dienstagabend nach den Geschäftszahlen. Seit dem Börsengang seien die Erwartungen durchweg übertroffen worden. Die Aktien litten aber unter dem geringen Streubesitz und dem Stempel KI-Opfer./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16.90 €
|
Abst. Kursziel*:
42.01%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
17.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.35%
|
Analyst Name::
Nick Dempsey
|
KGV*:
-
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