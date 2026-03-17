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Springer Nature Aktie 41578404 / DE000SPG1003

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18.03.2026 07:36:49

Springer Nature Overweight

Springer Nature
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Springer Nature von 25,30 auf 24,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Was der Wissenschaftsverlag selbst in der Hand habe, entwickle sich wirklich gut, schrieb Nick Dempsey am Dienstagabend nach den Geschäftszahlen. Seit dem Börsengang seien die Erwartungen durchweg übertroffen worden. Die Aktien litten aber unter dem geringen Streubesitz und dem Stempel KI-Opfer./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 20:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
Unternehmen:
Springer Nature 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
16.90 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Nick Dempsey 		KGV*:
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