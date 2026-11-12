SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SMA Solar Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SMA Solar von 54 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit den nach oben hin eingeengten Jahreszielspannen nach dem soliden dritten Quartal steige die Ergebnistransparenz, schrieb Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der hohe Auftragsbestand des Photovoltaikkonzerns sichere die Geschäftsauslastung in den kommenden Quartalen ab./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Halten
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
48.96 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
49.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Reigber
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
17:58
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)
|
16:29
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar macht am Nachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Handel: TecDAX gibt am Donnerstagnachmittag nach (finanzen.ch)
|
12:29
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12:26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt mittags zurück (finanzen.ch)
|
09:29
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
07:00
|EQS-News: SMA Gruppe: Umsatz und Ergebnis nach neun Monaten auf hohem Niveau (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: SMA Group: Sales and earnings after nine months at a high level (EQS Group)
Analysen zu SMA Solar AG
|16:38
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|07:59
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|16:38
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|07:59
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|07:59
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16:38
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|SMA Solar AG
|46.08
|3.35%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:05
|
RBC Capital Markets
GEA Outperform
|16:59
|
DZ BANK
grenke Kaufen
|16:44
|
DZ BANK
Allianz Kaufen
|16:40
|
DZ BANK
Porsche Automobil Halten
|16:38
|
DZ BANK
SMA Solar Halten
|14:50
|
Jefferies & Company Inc.
Merck Hold
|14:49
|
Jefferies & Company Inc.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold