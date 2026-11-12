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SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

45.45
CHF
0.86
CHF
1.94 %
17:29:59
BRXC
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12.11.2026 16:38:52

SMA Solar Halten

SMA Solar
45.45 CHF 1.94%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SMA Solar von 54 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit den nach oben hin eingeengten Jahreszielspannen nach dem soliden dritten Quartal steige die Ergebnistransparenz, schrieb Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der hohe Auftragsbestand des Photovoltaikkonzerns sichere die Geschäftsauslastung in den kommenden Quartalen ab./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SMA Solar AG Halten
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
48.96 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
49.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Reigber 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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