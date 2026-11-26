SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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27.11.2026 07:07:30
SMA Solar Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 60 auf 65 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Konsens für 2027 sei zu zurückhaltend, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag. Er traut dem Solarausrüster angesichts robuster Nachfrage und dicker Auftragsbücher mehr zu. Zudem rechnet er mit etwas nachlassenden Konkurrenzdruck./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44.24 €
|
Abst. Kursziel*:
46.93%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
46.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.66%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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