Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller hob am Donnerstag nach dem Quartalsbericht vor allem den starken Auftragseingang hervor. Dieser habe 31 Prozent über seiner Erwartung und ein Drittel über dem Konsens gelegen. Auch der Ausblick für 2027 liege über den Markterwartungen. Die Aufstockung der mittelfristigen Ziele sei ebenfalls eine positive Überraschung./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
345.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
276.15 €
|
Abst. Kursziel*:
24.93%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
289.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.32%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AG
|
10:21
|Siemens steigert Umsatz in der Schweiz auf Rekordniveau (AWP)
|
09:29
|Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 legt zum Start zu (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens AG
|09:12
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|08:24
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:02
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:12
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|08:24
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:02
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:12
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|08:02
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|08:24
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|266.90
|7.30%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:35
|
Jefferies & Company Inc.
Sixt Buy
|09:35
|
Jefferies & Company Inc.
Salzgitter Buy
|09:30
|
Bernstein Research
Dürr Outperform
|09:15
|
Jefferies & Company Inc.
LEG Immobilien Buy
|09:13
|
Jefferies & Company Inc.
Rolls-Royce Buy
|09:13
|
Jefferies & Company Inc.
OHB Buy
|09:12
|
Bernstein Research
Siemens Outperform