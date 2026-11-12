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12.11.2026 08:02:31

Siemens Overweight

Siemens
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller hob am Donnerstag nach dem Quartalsbericht vor allem den starken Auftragseingang hervor. Dieser habe 31 Prozent über seiner Erwartung und ein Drittel über dem Konsens gelegen. Auch der Ausblick für 2027 liege über den Markterwartungen. Die Aufstockung der mittelfristigen Ziele sei ebenfalls eine positive Überraschung./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
345.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
289.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
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