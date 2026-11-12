NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller hob am Donnerstag nach dem Quartalsbericht vor allem den starken Auftragseingang hervor. Dieser habe 31 Prozent über seiner Erwartung und ein Drittel über dem Konsens gelegen. Auch der Ausblick für 2027 liege über den Markterwartungen. Die Aufstockung der mittelfristigen Ziele sei ebenfalls eine positive Überraschung./ag/ck;