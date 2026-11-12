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12.11.2026 09:12:34

Siemens Outperform

Siemens
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie erwartet am Donnerstag eine positive Reaktion von Investoren auf den Quartalsbericht. Die mittelfristigen Ziele seien aufgrund eines optimistischeren Ausblicks angehoben worden./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:37 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens AG Outperform
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
330.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
287.05 € 		Abst. Kursziel*:
14.96%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
289.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
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