Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

14.11.2022
Siemens Healthineers Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Klarheit hinsichtlich des Umgangs mit dem Anteil an der Tochter auf dem Siemens-Kapitalmarkttag am 13. November könnte eine Last von den Siemens-Healthineers-Aktien nehmen, schrieb Hassan Al-Wakeel am Freitagabend in seinem Kommentar. Auf dem eigenen Kapitalmarkttag am 17. November könnte das Medizintechnikunternehmen dann die guten Geschäftsaussichten wieder in den Fokus rücken./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 19:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
64.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
48.75 € 		Abst. Kursziel*:
31.28%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
48.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.31%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

