Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
40.92CHF
-0.81CHF
-1.94 %
28.06.2019
SWX
06.10.2025 11:21:10
Siemens Healthineers Buy
Siemens Healthineers
45.00 CHF 4.79%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 62 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medizintechnikkonzern dürfte im Schlussquartal nur ein vierprozentiges organisches Umsatzwachstum sowie einen dreiprozentigen Rückgang beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) verzeichnen, die Jahresziele aber trotzdem problemlos erreichen, schrieb Falko Friedrichs in einem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
61.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48.31 €
|
Abst. Kursziel*:
26.27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.35%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Healthineers AG
