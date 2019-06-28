Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

28.06.2019
Siemens Healthineers Buy

Siemens Healthineers
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 62 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medizintechnikkonzern dürfte im Schlussquartal nur ein vierprozentiges organisches Umsatzwachstum sowie einen dreiprozentigen Rückgang beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) verzeichnen, die Jahresziele aber trotzdem problemlos erreichen, schrieb Falko Friedrichs in einem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
61.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
48.31 € 		Abst. Kursziel*:
26.27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
48.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.35%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

