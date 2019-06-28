Siemens Healthineers 45.00 CHF 4.79% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 62 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medizintechnikkonzern dürfte im Schlussquartal nur ein vierprozentiges organisches Umsatzwachstum sowie einen dreiprozentigen Rückgang beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) verzeichnen, die Jahresziele aber trotzdem problemlos erreichen, schrieb Falko Friedrichs in einem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



