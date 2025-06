FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die beabsichtigte Übernahme der Mehrheit an SiemensIndia würde den Energietechnikkonzern nach seiner Berechnung aktuell 3,7 Milliarden Euro kosten, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Dies dürfte leicht aus Eigenmitteln zu stemmen sein./ag/tih;