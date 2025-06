FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray geht in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Anfang August von einem anhaltend starken Geschäft aus. Das Verhältnis zwischen Neuaufträgen und verbuchten Umsätzen (book to bill) dürfte bei nahezu 1,5 liegen./ag/gl;