NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 22 auf 37 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Energietechnikkonzerns habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für das laufende und das kommende Geschäftsjahr deutlich erhöht, schrieb Nicholas Green in einer am Montag vorliegenden Studie. Das anhaltend negative Anlagevotum begründete er mit seiner Überzeugung, dass die Aktie immer noch zu hoch bewertet sei./rob/edh/ajx;