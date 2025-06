FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Siemens Energy deutlich angehoben von 38 auf 65 Euro, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Alexander Hauenstein passte den fairen Wert an den jüngst angehobenen Ausblick des Energietechnikkonzerns an und verlagerte den Bewertungszeitraum für die Aktie zudem weiter in die Zukunft auf das Jahr 2027. Die neuen mittelfristigen Ziele erschienen aber schon eingepreist, und das Risiko aufgrund überzogener Erwartungen sei weiterhin zu hoch, schrieb er am Freitag./rob/gl/ag;