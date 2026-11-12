Siemens 261.18 CHF 2.39% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Ergebnisse und Auftragseingang des vierten Geschäftsquartals seien besser als erwartet gewesen, schrieb Richard Dawson am Donnerstagmorgen. Er hob zudem die erhöhte Mittelfristprognose hervor./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.