Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’170 0.8%  SPI 21’347 0.7%  Dow 52’486 0.5%  DAX 26’862 0.8%  Euro 0.9229 -0.1%  EStoxx50 6’411 0.3%  Gold 3’939 -1.2%  Bitcoin 60’628 -1.5%  Dollar 0.8326 0.0%  Öl 92.2 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Roche149905998Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Halten-Analyse: DZ BANK bewertet EON SE-Aktie
Volkswagen (VW) vz-Aktie: Halten-Bewertung durch DZ BANK
Swisscom-Aktie fester: WEKO verzichtet im Glasfaserstreit auf Rekurs
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
Munich Re-Aktie gefragt: Rückversicherer wird für Schaden- und Spezialversicherung optimistischer
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

260.50
CHF
11.75
CHF
4.72 %
13:18:12
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2026 11:52:30

Siemens Buy

Siemens
261.18 CHF 2.39%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin attestierte den Münchnern am Donnerstag starke Ergebnisse und einen entsprechenden Ausblick. Er rechnet mit steigenden Markterwartungen angesichts höherer Wachstumsambitionen auf mittlere Sicht./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens AG Buy
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
330.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
285.80 € 		Abst. Kursziel*:
15.47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
282.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.94%
Analyst Name::
Andre Kukhnin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:52 Siemens Buy UBS AG
11:51 Siemens Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:43 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
09:12 Siemens Outperform Bernstein Research
08:24 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Siemens AG 259.95 4.50% Siemens AG