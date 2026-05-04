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Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

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Zahlen voraus 04.05.2026 12:43:00

Ausblick: Super Micro Computer gewährt Anlegern Blick in die Bücher

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Super Micro wird am Dienstag seine Bücher öffnen.

Super Micro Computer
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Super Micro Computer wird am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 31.03.2026 - vorstellen.

16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,617 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 169,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,60 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Super Micro Computer für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 12,39 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,22 USD je Aktie, gegenüber 1,68 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 40,89 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 21,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’658.52 19.90 S0WBHU
Short 13’953.44 13.68 BLPSVU
Short 14’453.15 9.00 SSTBFU
SMI-Kurs: 13’043.45 04.05.2026 12:40:00
Long 12’612.71 19.61 S2GBOU
Long 12’310.48 13.90 SATBJU
Long 11’816.02 9.00 S3JBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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