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24.04.2026 10:14:55

SAP SE Overweight

SAP
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Der aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartende Umsatz (current cloud backlog - CCB) sei stark, schrieb Sven Merkt am Freitag nach den Quartalszahlen. In Verbindung mit den ausführlichen Kommentaren zum Thema KI dürfte dies die Sorgen der Anleger dämpfen./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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