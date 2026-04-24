SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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SAP SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Der aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartende Umsatz (current cloud backlog - CCB) sei stark, schrieb Sven Merkt am Freitag nach den Quartalszahlen. In Verbindung mit den ausführlichen Kommentaren zum Thema KI dürfte dies die Sorgen der Anleger dämpfen./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Overweight
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
148.68 €
|
Abst. Kursziel*:
47.97%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
147.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.67%
|
Analyst Name::
Sven Merkt
|
KGV*:
-
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