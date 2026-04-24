SAP Aktie 345952 / DE0007164600
136.46CHF
1.46CHF
1.08 %
09:26:31
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.04.2026 09:06:30
SAP SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Johannes Schaller sprach am Freitag mit Blick auf die Ergebnisse von einem "Quartal der Erleichterung". Der Jahresauftakt sei besser als befürchtet gewesen. Alle Augen richteten sich nun auf die Sapphire-Messe Mitte Mai./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
200.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
149.36 €
|
Abst. Kursziel*:
33.90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
149.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.19%
|
Analyst Name::
Johannes Schaller
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
|09:06
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|SAP Buy
|UBS AG
|07:01
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:00
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05:59
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|SAP Buy
|UBS AG
|07:01
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:00
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05:59
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06:00
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
