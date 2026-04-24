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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Der starke Jahresstart dürfte am Markt gut ankommen, schrieb Michael Briest am Freitag nach den Quartalszahlen. Er rechnet insbesondere mit Erleichterung über den aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartenden Umsatz (current cloud backlog - CCB) sowie die bestätigten Jahresziele./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.