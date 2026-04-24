SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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SAP SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Der starke Jahresstart dürfte am Markt gut ankommen, schrieb Michael Briest am Freitag nach den Quartalszahlen. Er rechnet insbesondere mit Erleichterung über den aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartenden Umsatz (current cloud backlog - CCB) sowie die bestätigten Jahresziele./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
205.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
150.02 €
|
Abst. Kursziel*:
36.65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
149.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.51%
|
Analyst Name::
Michael Briest
|
KGV*:
-
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