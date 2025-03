ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 6,65 auf 7,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ignacio Cerezo betonte in einer am Montag vorliegenden Studie, der Abschlag der spanischen Bank zu anderen Branchenwerten habe sich halbiert. Die Frage sein nun, was diese Tendenz verlängern könnte. Er würde in einer Steigerung der Profitabilität in Brasilien sowie den USA einen derzeit eher unwahrscheinlichen Treiber sehen. Vielleicht noch wichtiger sei daher eine nachhaltige Verbesserung der Vertriebskapazität./tih/he;