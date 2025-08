ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander nach Zahlen für das zweite Quartal von 8,00 auf 8,45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Insgesamt habe es wenig Spannendes in den Zahlen gegeben, gleichwohl dürften die Erwartungen an die Bank etwas steigen, Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem könnte es Spielraum nach oben bei den Ausschüttungen an die Anteilseigner geben./rob/mis/tih;