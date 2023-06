FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rolls-Royce vor Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Pence belassen. Die Zahl der Triebwerkflugstunden in der zivilen Luftfahrtsparte dürfte sich etwas erholt haben, schrieb Analyst Christophe Menard in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Sie dürfte 84 Prozent des Vor-Corona-Niveaus aus dem Jahr 2019 erreichen und positive Auswirkungen auf das operative Ergebnis (Ebit) haben./edh/tih;