NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Richemont von 175 auf 180 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das neue Kursziel trage dem höheren Wachstum der nächsten Jahre Rechnung, schrieb Chiara Battistini am Freitag nach den Geschäftszahlen des schweizerischen Luxusgüterherstellers. Richemont habe in einem herausfordernden Marktumfeld insbesondere dank eines starken Schmuckgeschäfts robuste Zahlen ausgewiesen. Der Konzern sei finanziell sehr gesund und setze auf eine dynamische Entwicklung seiner Marken./rob/ajx/he;