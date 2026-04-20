Rio Tinto 78.32 CHF -1.30% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 6400 Pence auf "Sector Perform" belassen. Das erste Quartal des Bergbaukonzerns sei saisonal schwächer gewesen, schrieb Ben Davis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu den Produktionszahlen des ersten Quartals. Insgesamt hält er das Abschneiden aber für ordentlich./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:59 / EDT



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