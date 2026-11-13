Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 240 Franken auf "Outperform" belassen. Besonders deutlich habe das operative Ergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen, schrieb Luca Solca am Freitag in der Bewertung des ersten Halbjahres. Die größte positive Überraschung habe es im Bereich der Uhrenmanufakturen gegeben. Richemont hebe sich weiterhin deutlich von den übrigen großen Wettbewerbern in der Luxusbranche ab./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Outperform
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
240.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
163.90 CHF
|
Abst. Kursziel*:
46.43%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
166.54 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.11%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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