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13.11.2026 08:48:01

Richemont Outperform

Richemont
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen mit einem Kursziel von 220 Franken auf "Outperform" belassen. Der Luxuskonzern habe im ersten Geschäftshalbjahr die Erwartungen mit seinem operativen Gewinn (Ebit) um drei Prozent übertroffen, schrieb Piral Dadhania am Freitag. Das Umsatzwachstum sei im zweiten Geschäftsquartal auf Konzernebene gesund gewesen - trotz leichter Verfehlung der Erwartungen im Schmuckbereich./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:27 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Outperform
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
220.00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
162.40 CHF 		Abst. Kursziel*:
35.47%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
168.21 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
30.79%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
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