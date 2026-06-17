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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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17.06.2026 10:07:55

Richemont Outperform

Richemont
183.02 CHF 0.44%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Im Luxussegment Mode und Lederwaren tauchten ernst zu nehmende chinesische Wettbewerber auf, schrieb Luca Solca in einer Sektorstudie am Mittwoch. Die Größeren unter ihnen arbeiteten daran, die Lücke zu den etablierten Anbietern in puncto Markenwahrnehmung und Vertrieb zu schließen. Im Segment Lederwaren platzierten sich Chinas Hersteller zwischen den High-End-Luxusmarken und dem Massenmarkt./bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 11:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Outperform
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
200.00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
182.05 CHF 		Abst. Kursziel*:
9.86%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
183.02 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
9.28%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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