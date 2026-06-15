Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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Richemont Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont vor Zahlen Mitte Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Franken belassen. Analyst Adam Cochrane nahm nach eigener Aussage keine größeren Änderungen an seinen Schätzungen vor. Mit Blick auf die Absatzregionen dürften Japan, Amerika, Europa und Asien-Pazifik beim Wachstum zugelegt haben, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Nahen Osten dürfte es hingegen rückläufig gewesen sein./rob/bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
195.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
180.80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
7.85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
180.07 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.29%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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