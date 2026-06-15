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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

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16.06.2026 08:49:35

Richemont Buy

Richemont
180.07 CHF -0.98%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont vor Zahlen Mitte Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Franken belassen. Analyst Adam Cochrane nahm nach eigener Aussage keine größeren Änderungen an seinen Schätzungen vor. Mit Blick auf die Absatzregionen dürften Japan, Amerika, Europa und Asien-Pazifik beim Wachstum zugelegt haben, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Nahen Osten dürfte es hingegen rückläufig gewesen sein./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Buy
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
195.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
180.80 CHF 		Abst. Kursziel*:
7.85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
180.07 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
8.29%
Analyst Name::
- 		KGV*:
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08:49 Richemont Buy Deutsche Bank AG
15.06.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
11.06.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.06.26 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
26.05.26 Richemont Buy UBS AG
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