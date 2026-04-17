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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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20.04.2026 07:52:55

Rheinmetall Buy

Rheinmetall
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Romain Gourvil widmete sich am Freitagnachmittag der Schnittmenge zwischen der europäischen Auto- und Rüstungsbranche. Seit seiner ersten Analyse dieses Themas vor einem Jahr habe es weiter an Bedeutung gewonnen, so der Experte. Der "Superzyklus" im Rüstungsbereich bleibe robust, während die Herausforderungen für die Autobranche unverändert seien. Die Umstrukturierung nehme Fahrt auf und es gebe erste Anzeichen der Diversifikation. Gleichzeitig hätten die militärischen Konflikte gezeigt, wie wichtig Volumina seien, mit der die Rüstungsbranche selbst in der Produktion ihre Probleme habe. Der Rüstungssektor alleine werde die Überkapazitäten der Autobranche zwar nicht auffangen. Gleichwohl sieht Gourvil VW und Aumovio als Profiteure des generellen Themas, bei Renault und Schaeffler zeigten sich erste Chancen im Drohnenbereich./ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 14:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Rheinmetall-Kurs >5 >10
Fallender Rheinmetall-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
2’100.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’490.60 € 		Abst. Kursziel*:
40.88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’485.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Romain Gourvil 		KGV*:
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07:52 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.04.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
15.04.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
07.04.26 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.04.26 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
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