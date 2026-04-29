PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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PUMA SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Puma nach Quartalszahlen des Sportwarenherstellers mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Hold" belassen. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis seien nicht so schlecht wie erwartet ausgefallen, schrieb James Grzinic am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die bestätigte Einschätzung des Unternehmens, dass 2026 ein Übergangsjahr sein werde, mache derweil deutlich, wie weit der Weg von einem Abbau der Großhandelsbestände zu einer Wiedererlangung der Marktrelevanz durch Produktneuheiten noch sei./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Hold
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
23.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
25.61 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.19%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
25.81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.89%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
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