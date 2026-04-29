PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Puma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Sportwarenhersteller habe gemessen an den niedrigen Erwartungen erfreulich abgeschnitten, schrieb Piral Dadhania am Donnerstagmorgen. Er begrüßte zudem den Wechsel auf dem Finanzvorstandsposten - Mark Langer bringe viel Branchenerfahrung von seinen Aufgaben bei Douglas und Hugo Boss mit./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
25.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.34%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
25.81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.14%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-