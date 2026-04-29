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30.04.2026 09:58:48

PUMA SE Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Puma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Sportwarenhersteller habe gemessen an den niedrigen Erwartungen erfreulich abgeschnitten, schrieb Piral Dadhania am Donnerstagmorgen. Er begrüßte zudem den Wechsel auf dem Finanzvorstandsposten - Mark Langer bringe viel Branchenerfahrung von seinen Aufgaben bei Douglas und Hugo Boss mit./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:31 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
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