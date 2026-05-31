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Trading Signals 31.05.2026 08:15:00

Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal

Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal

Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.

Bei Richemont kommt derzeit zusammen, was Börsianer besonders mögen: ein verbessertes Chartbild, robuste Zahlen und neue Fantasie für die Bewertung. Die Aktie des Genfer Luxusgüterkonzerns hat gleich mehrere technische Hürden genommen. Zunächst gelang der Sprung über die 100- und 200-Tage-Linie, danach wurde auch der horizontale Widerstand bei 160 Franken überwunden. Nun kratzt der Titel bereits an der nächsten Marke bei 166 Franken. Sollte auch diese Barriere nachhaltig fallen, würde sich aus charttechnischer Sicht Raum bis in den Bereich von 180 Franken öffnen, wo sich auch das Jahreshoch befindet. Noch etwas darüber iegt auch das neue Kursziel der UBS. Die Grossbank hat ihren fairen Wert zuletzt auf 186 Franken angehoben. Für Anleger ist das ein klares Signal: Der Markt beginnt, Richemont wieder mehr Kredit zu geben.

Es glitzert wieder

Der Stimmungsumschwung kommt nicht aus dem Nichts. Richemont hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 gezeigt, dass der Konzern auch in einem schwierigen Luxusumfeld wachsen kann. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um elf Prozent auf 22.4 Milliarden Euro. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft in Amerika, wo die Erlöse um 17 Prozent zulegten. Verwaltungsratspräsident Johann Rupert verwies dabei auf die weiterhin robuste US-Wirtschaft und eine anhaltend positive Grundstimmung bei wohlhabenden Konsumenten. Auch der Schmuckbereich überzeugte. Im Schlussviertel legte das Segment Jewellery währungsbereinigt um 16 Prozent zu und übertraf damit die Erwartungen klar. Richemont profitiert hier von der Stärke seiner Schlüsselmarken Cartier und Van Cleef & Arpels, die im Hochpreissegment eine enorme Preissetzungsmacht besitzen.

Genau darin liegt der Kern des Investment Case: Richemont ist nicht irgendein Luxuskonzern, sondern einer der weltweit wichtigsten Anbieter von hochwertigem Markenschmuck. Diese Kategorie gilt als strukturell attraktiver als viele modische Luxussegmente. Schmuck ist weniger trendabhängig, stärker mit Vermögenserhalt verbunden und bei sehr reichen Kunden oft weniger konjunktursensibel. Daneben ergeben sich aus dem Boom rund um künstliche Intelligenz Chancen: Dieser verschafft neue Vermögen und könnte damit die Nachfrage nach hochwertigen Luxusgütern stützen. Zugleich profitiert Cartier im Uhrengeschäft von der wieder stärkeren Nachfrage nach eleganten Dress Watches. Das hilft Richemont, Marktanteile in einem zuletzt durchwachsenen Uhrenmarkt zu gewinnen.

Leichte Schönheitsfehler

Zwar war die Ergebnisqualität nicht frei von Makeln. Der operative Gewinn lag mit 4.49 Milliarden Euro nur leicht über dem Vorjahr, die Ebit-Marge sank von 20.9 auf 20.0 Prozent. Belastend wirkten unter anderem höhere Goldpreise, Währungseffekte sowie Sondereffekte. Doch die Details sind besser als die Schlagzeile. Bereinigt um Einmaleffekte wie Wertberichtigungen und den negativen Währungseinfluss auf die Bruttomarge hätte die operative Marge deutlich stärker ausgesehen. Auch der Cashflow überzeugte. Hinzu kommt eine Sonderdividende, die zusammen mit der regulären Ausschüttung eine vorgeschlagene Zahlung von 4.30 Franken je Aktie ergibt.

Der Blick nach vorn bleibt dennoch nicht risikofrei. Richemont gibt traditionell keine konkrete Prognose ab und warnte vor einem weiterhin unsicheren Umfeld. Der Nahost-Konflikt bremste zuletzt diese Region, wo das Geschäft im Schlussquartal um drei Prozent schrumpfte. Auch China bleibt ein wichtiger Unsicherheitsfaktor, nachdem der Markt in den vergangenen Jahren für die gesamte Luxusbranche enttäuschend war. Zudem könnten höhere Reise- und Energiekosten die Konsumentenstimmung belasten.

Wachstum rauf, Bewertung runter

Trotzdem hat sich das Bild für die Aktie deutlich aufgehellt. Richemont verfügt über eine starke Bilanz, eine aussergewöhnliche Markenqualität und einen hohen Anteil direkter Verkäufe über eigene Boutiquen und Online-Kanäle. Die Schmuckmarken gewinnen weiter Marktanteile, während mögliche Verbesserungen im Reich der Mitte zusätzlichen Rückenwind liefern könnten. Der Analystenkonsens plant für die kommenden Jahre mit steigenden Umsätzen und höheren Gewinnen. Für die kommenden zwei Jahre wird mit einem durchschnittlichen Wachstum beim Ergebnis je Aktie von 14 Prozent gerechnet, gleichzeitig reduziert sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis von aktuell knapp 28 auf 21.5, falls die Gewinnschätzungen eintreffen.

Damit ist Richemont eine Aktie, bei der Charttechnik und Fundamentaldaten derzeit in dieselbe Richtung zeigen. Der Ausbruch über wichtige gleitende Durchschnitte und Widerstände verleiht dem Titel kurzfristig Schwung. Das Geschäftsmodell liefert die mittelfristige Begründung. Risikobereite Anleger können den laufenden Trend mit Long-Derivaten spielen. Mit einem Mini Future Long von Leonteq auf die Richemont-Aktie lässt sich der jüngste Aufwärtsschwung gehebelt spielen. Das Produkt bringt einen Multiplikator von 5,9 mit und sorgt damit für überproportionale Bewegungen. Zugleich bleibt auf der Unterseite ein Puffer von knapp 15 Prozent bis zur Stop-Loss-Schwelle. Dabei gilt jedoch: Die Chancen auf überproportionale Gewinne gehen mit erhöhten Risiken einher. Wer einsteigt, sollte deshalb konsequent auf Risikomanagement achten.

Trading Idee Richemont
Basiswert Richemont
Produktgattung Mini Future
Investmentrichtung Long
Emittent Leonteq
ISIN / Valor CH1546052619 / 154605261
Laufzeit Open End
Stand 28.05.26 09.15 Uhr
Kurs Hebelprodukt 0,56 Franken
Basispreis variabel 136.5723 CHF
Knock-out-Schwelle 139.6452 CHF
Hebel 5,9
Abstand zum Knock-out 14,8%
Stop-Loss 0,27 Franken
Ziel 0,84 Franken (50%)

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Disclaimer:

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