Porsche vz. 39.58 CHF 3.01% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Porsche AG von 36 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zuffenhausener dürften im ersten Quartal von den Auslieferungen der neuen 911er-Modelle, einem insgesamt besseren Mix und dem Kostentiming profitiert haben, schrieb Christian Frenes am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht. Er hob seine Ergebnisschätzungen bis 2028 etwas an./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 06:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.