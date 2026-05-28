DHL Group Aktie 10801506 / US25157Y2028
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28.05.2026 20:47:01
DHL-Aktie: DHL eCommerce kooperiert jahrelang mit USPS
DHL eCommerce hat einen Mehrjahresvertrag mit dem US Postal Service unterzeichnet.
DHL eCommerce leitet jedes Jahr Hunderte von Millionen Paketen für die Zustellung auf der letzten Meile an den US Postal Service weiter. Das Unternehmen verfügt über kein eigenes Bodennetzwerk in dem Land und plant auch nicht, eines aufzubauen. Die gelben DHL-Flugzeuge und -Lkw übernehmen schnellere, internationale Lieferungen für DHL Express, eine weitere Einheit der DHL Group.
Laut US Postal Service ist DHL eCommerce einer seiner drei grössten Kunden. Der jüngste Mehrjahresvertrag werde mehr als 10 Milliarden Dollar an Umsatz einbringen. Der grösste Kunde der US-Post bleibt Amazon.
DJG/DJN/brb/gos
DOW JONES
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