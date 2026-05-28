RTL Aktie 80896 / LU0061462528
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28.05.2026 20:39:36
RTL-Aktie: Sky-Sportchef wirft kurz vor dem RTL-Übernahme hin
Sportchef Charly Classen wird den Pay-TV-Sender Sky verlassen.
Die Trennung hatte sich angedeutet, denn wenige Tage nach der EU-Freigabe für die Übernahme von Sky Deutschland hat die RTL Group die künftige Geschäftsführung von RTL Deutschland neu aufgestellt. Classen gehört nicht dazu.
Classen war Mitglied der Sky-Geschäftsführung und neben dem Sport auch für den Bereich Business Solutions für Geschäftskunden und Customer Operations zuständig. Sportchef von RTL ist Frank Robens.
Die EU-Kommission hatte die Übernahme des Pay-TV-Senders ohne Auflagen gebilligt, die von der RTL Group im Juni 2025 angekündigt worden waren. Ziel ist es, die Position im Streaming- und TV-Markt gegenüber grossen internationalen Anbietern zu stärken und das Geschäft mit Abonnements auszubauen.
/mrs/DP/jha
UNTERFÖHRING (awp international)
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