ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Pernod Ricard von 138 auf 122 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Damit die Kapitalmarktstory des Spirituosenherstellers weiter gut funktioniere, müssten Investoren wohl mehr Vertrauen bekommen

in das Kategorien-Wachstum und die Trends bei den Markanteilen in den USA und China, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./ajx/nas;